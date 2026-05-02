De Louis Vuitton a Chanel: Vesta Lugg conquista la capital de Dinamarca con sus lujosas carteras

02 may. 2026 - 19:00 hrs.

Luego de correr una maratón en Madrid, Vesta Lugg viajó a Copenhague, capital de Dinamarca. Allí, la influencer disfrutó de unos días cargados de estilo, compras y paisajes únicos.

A través de su cuenta en Instagram, la cantante mostró los distintos momentos de su recorrido por la ciudad, incluyendo fotos en las que sus lujosas carteras fueron las indiscutibles protagonistas.

Carteras de Vesta Lugg en Dinamarca

El primer bolso que resaltó en su viaje fue el modelo cherry de la colección Louis Vuitton x Takashi Murakami. El diseño, que lució mientras posaba en una terraza, se caracteriza por tener un primaveral patrón de cerezas.

Instagram @vestalugg

La artista compartió después una foto de la exhibición de una cartera grande negra, específicamente, el modelo Chanel Cerf Executive Tote. Todo indica que la artista no dudó en adquirir esta pieza única.

Y es que, en una selfie que se tomó frente a un espejo, Vesta posó con la cartera en mano. En la imagen, ella luce unos jeans claros de tiro bajo y un suéter a rayas blancas y negras, el cual combinó con su reciente compra.

Instagram @vestalugg

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