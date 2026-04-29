Las fotos de Vesta Lugg en Dinamarca tras culminar con dolor maratón en Madrid: "Estamos dándonos un gustito"

29 abr. 2026 - 17:15 hrs.

Correr un maratón en Madrid fue la excusa perfecta de Vesta Lugg para disfrutar el viaje anual que planifica a un nuevo destino junto a su mejor amiga, Josefa Meeder, quien vive en la capital española.

En esta ocasión la elección fue Dinamarca, cuya capital la cantante siempre quiso visitar. "Estoy celebrando acá, vine a conocer una de las ciudades que más anhelaba", declaró la artista a Las Últimas Noticias (LUN).

El viaje de Vesta Lugg a Dinamarca

Vesta Lugg y Josefa llegaron a Copenhage luego de la hazaña de la modelo de origen canadiense, quien terminó la carrera en España con mucho dolor. "Cometí un error de principiante, que es cambiar el entrenamiento la semana antes de competir", dijo.

Instagram @vestalugg

Lugg entrenó en unas rutas muy empinadas y como consecuencia, sobrecargó sus músculos gemelos. Sin embargo, igualmente llegó a la meta tras correr 42 kilómetros. "Estamos dándonos el gustito de festejar el haber logrado algo extremadamente difícil", comentó la artista.

La intérprete compartió en su cuenta de Instagram registros del paseo junto a su amiga por sitios emblemáticos de la ciudad europea, como el puerto de Nyhavn.

También se las ve deleitarse con panes dulces típicos, rollos de canela y café danés y, por supuesto, hicieron una caminata por las coloridas calles comerciales, donde visitaron una tienda de la lujosa marca Chanel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vesta Lugg (@vestalugg)

Todo sobre Vesta Lugg