Tras completar la Maratón de Madrid: La emotiva sorpresa que recibió Vesta Lugg

27 abr. 2026 - 18:30 hrs.

El reciente fin de semana, Vesta Lugg cumplió uno de sus objetivos más importantes del último al completar la Maratón de Madrid.

Por meses, la cantante realizó un arduo entrenamiento que contempló realizar largas carreras por las calles de Santiago.

Así Vesta logró terminar los exigentes 42 kilómetros de recorrido, donde debió enfrentar desniveles y también condiciones climáticas a las cuales no estaba acostumbrada.

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Mensajes y flores para Vesta Lugg

En modo de vlog, la también influencer fue registrando los distintos lugares que recorrió durante la competencia, relacionando un relato kilómetro a kilómetro.

Vesta expuso que fue acompañada en cada momento por Yerko Danilo, amigo íntimo que viajó a España, al igual que Josefa Meeder, quien cada vez que necesitó alguna ayuda, estuvo ahí.

Precisamente, la chilena realizó otro video donde compartió cada uno de los mensajes de WhatsApp y audios que recibió el día de la carrera por parte de su familia y amigos, que incluyó hasta un ramo de flores.

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