¿Bebé en camino? Gesto de Thiago Cunha y Chantal Gayoso desata rumores de embarazo en redes

27 abr. 2026 - 16:30 hrs.

En las últimas horas, comenzó a surgir el rumor que involucra a Thiago Cunha y Chantal Gayoso, una de las parejas más consolidadas de la farándula nacional.

En concreto, el cahuín apunta a un eventual embarazo de los tortolitos, el que se ha ido intensificando cada vez más.

Todo comenzó por un video que compartieron de manera colaborativa en sus cuentas de Instagram, donde aparecen en un momento cercano y relajado.

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Rumores de embarazo

Precisamente, el registro habla de valorar el proceso que enfrentan como pareja, manteniendo la esperanza en seguir juntos en el futuro.

"De a poco, con fe… así se construye algo real", escribieron mientras se veía su hogar, que está en proceso de construcción.

Sin embargo, hubo un detalle que para los usuarios no pasó para nada desapercibido. Y es que Thiago tocó el vientre de Chantal con una taza que tenía en la mano.

Este gesto desató de inmediato las especulaciones sobre un eventual embarazo de la exRojo.

"Bebé en camino (?)", "se viene bebé al parecer", "¿Bebé en camino?", "me tinca que viene una guaguita", fueron algunas de las reacciones que se repitieron.

Por ahora, Thiago ni Chantal han confirmado o desmentido la teoría.

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