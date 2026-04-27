Una imagen llena de ternura: El dulce momento de Alexis Sánchez con su hija

27 abr. 2026 - 14:30 hrs.

Alexis Sánchez suele ser muy discreto respecto a su vida privada. Sin embargo, en ocasiones comparte con sus seguidores imágenes de su lado más íntimo.

El jugador del club español Sevilla FC se convirtió en padre el pasado mes de noviembre junto a Alexandra Litvinova. Son pocas las veces que aparece en redes junto a la modelo rusa o con su bebita, pero esta vez publicó unas tiernas fotos de la pequeña Bela.

La tierna foto de Alexis Sánchez y su hija

"Amo el fútbol. Dedicación todos los días", escribió Alexis Sánchez en un post de Instagram, un compendio de imágenes de sus experiencias en el balompié y de frases motivacionales.

El deportista incluyó además un par de tiernas postales de su rol como padre. La primera es una imagen en blanco y negro, en la que sostiene a su hija en brazos y la besa con dulzura.

Instagram @alexis_officia1

La niña de 6 meses viste una polera futbolera con el número 10 y la palabra "papi" en la espalda. En la segunda fotografía solo se alcanza a ver una piernita y el piecito de la bebé.

Muchos seguidores elogiaron al "niño maravilla" por sus logros en el fútbol, mientras otros dijeron estar conmovidos por su lado paternal.

"Pero Alexis en su faceta de papá, es lo más hermoso del mundo. Eres una ternura"; "Sé feliz y disfruta de la vida junto a los tuyos. Y por todo lo que conseguiste en la vida", comentaron algunos usuarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Todo sobre Alexis Sánchez