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Alexandra Litvinova comparte video y evidencia el paso de los años en los queridos perritos de Alexis Sánchez Instagram: @litvinova_alexandra

Alexandra Litvinova comparte video y evidencia el paso de los años en los queridos perritos de Alexis Sánchez

  • Por Mega

Cuando Alexandra Litvinova decidió formar una familia con Alexis Sánchez, incluyó a sus cuatro compañeros perrunos, quienes la siguen incluso cuando entrena.

En un reel publicado en Instagram, la modelo rusa muestra cómo es hacer yoga cuando tienes un “zoológico” en la casa.

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No obstante, lo que más resalta no son los cinco perritos (los cuatro de Alexis más el suyo), sino cómo ha influenciado el paso del tiempo en la vida de Atom y Humber, las mascotas más longevas del futbolista nacional.

Así están hoy los perritos Atom y Humber de Alexis Sánchez

En el registro, la joven mamá mostró a los peludos que viven con ella, uno a uno. Chappi, Laika y Lampa (su perro) resaltan como los más activos.

Instagram: @litvinova_alexandra

Pero en cuarto y quinto lugar aparecen los dos perros mayores. Primero está Humber, con su imponente pelaje blanco y su lento caminar; en segunda instancia se ve a Atom, quien reposa acostado a la par que observa su hogar y da la espalda a la cámara.

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Cabe recordar que ambos animales son de raza Golden Retriever, y acompañan al "Niño Maravilla" desde 2012 cuando eran unos cachorros.

Instagram @alexis_officia1

La familia de Alexis Sánchez, compuesta por su pareja Alexandra, su bebé Bella y sus cinco perros, vive completa en una enorme casa ubicada en Sevilla, España.

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