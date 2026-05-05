"Hay una razón para cada acto": Los enigmáticos mensajes de Gissella Gallardo tras nuevo romance de Pinilla

05 may. 2026 - 17:30 hrs.

Desde algunos meses venía rondando el rumor de un supuesto quiebre entre Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla. Sin embargo, no fue hasta algunos días que finalmente se confirmó y así, sin más, el exfutbolista y la periodista separaron caminos.

Fue Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas de Zona Latina, donde entregó detalles del quiebre entre las figuras públicas. De hecho, aseguró que el otrora jugador de Universidad de Chile se habría ido del hogar que compartía con Gallardo.

Por si fuera poco, se afirmó que Pinilla ya tendría una nueva conquista: Vivian Legh, a quien habría conocido décadas atrás cuando la extinta discoteca "Las Urracas" era el epicentro de la vida social de modelos y futbolistas.

La reacción de Gissella Gallardo a nuevo romance de Pinilla

De momento, ni Gallardo ni Pinilla se han referido al tema públicamente. Eso sí, la panelista de espectáculo compartió enigmáticos mensajes que los usuarios en redes sociales rápidamente vincularon con la situación amorosa que está viviendo.

A través de sus historias de Instagram subió una frase escrita por ella: "¡Siempre hay una razón para cada acto!".

Instagram @gissepaz

Posteriormente, compartió un post donde se expresaba que: "la única razón por la que creo en el amor, es por la forma en la que yo amo".

Instagram @gissepaz

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