"Me dolió más que la chu...": Álvaro Ballero se sincera tras nueva relación de Ludmila Ksenofontova

05 may. 2026 - 19:00 hrs.

Álvaro Ballero se sinceró con sus seguidores en redes sociales sobre cómo se siente ante la nueva relación amorosa que vive su exesposa, Ludmila Ksenofontova.

Recordemos que el exchico reality y la patinadora rusa separaron sus caminos hace un par de meses, luego de años juntos donde conformaron una familia.

Ballero fue el primero en presentar a su nueva pareja en la Gala del Festival de Viña 2026. Desde entonces no paró de presumir lo feliz que era. Mientras que hace solo unos días, Ludmila hizo lo propio al subir una fotografía con quien sería su nueva conquista amorosa.

Instagram @ludaksenofontova

Sin embargo, el galán sorprendió en su cuenta de Instagram tras someterse a la ya clásica caja de preguntas y respuestas.

Álvaro Ballero habla de su dolor tras ver a su ex con nueva pareja

"¿Qué sentiste al ver que ya se publicó una foto de tu ex con su nueva pareja?", le consultaron a Ballero, ante lo cual respondió: "Tan nueva no es… ojo".

"Me dolió más que la chu..., pero no reaccioné con rabia como antes. Antes reaccionaba con rabia, me hubiese ido a la mier… Me hubiese dado la locura, pero no… me dolió no más", agregó con sinceridad.

Pero no terminó, ya que reconoció que fue "heavy" ver que Ludmila subiera a su nueva pareja a redes, cuando "ella no ventila su vida sentimental".

Instagram

Insistió, incluso, en que fue la persona más importante en su vida y no cambiará, aunque se case nuevamente.

Uno de sus seguidores también le preguntó por su estado sentimental, ante lo cual aseguró que "es una respuesta complicada. Probablemente se viene un proyecto laboral importante, muy desafiante y muy difícil, que lo más seguro es que voy a tener que enfrentarlo solo".

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