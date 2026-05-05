"La pancita ya está saliendo": Christell luce sus 27 semanas de embarazo con look otoñal

05 may. 2026 - 16:00 hrs.

Christell Rodríguez constantemente actualiza a sus seguidores sobre su primer embarazo, al contarles sobre el proceso semana a semana.

Y ahora que van casi siete meses de gestación, el crecimiento de su guatita es notorio, como ella misma lo mostró en sus historias de Instagram.

La pancita de Christell en su semana 27 de embarazo

"Este es el outfit de hoy. Hace rato que no me ponía este chalequito, me queda gigante obviamente, pero hace frío, así que estoy aprovechando" comentó Christell en un video donde se la ve con un look otoñal, protagonizado por un abrigo oversize estilo Teddy.

Instagram @christell_oficial

"La pancita ya está saliendo. Hoy tenemos 27 semanas y estoy con pantuflas todavía, pero así vamos a estar el día de hoy", agregó. Más tarde, la futura mamá publicó otra postal donde se aprecia mejor su guata con el atuendo que llevaba debajo.

"Hoy veremos al baby", escribió sobre la imagen en la que posa ya sin el chaleco, vestida con pantalones beige acanalados y una polera de cuello alto en rojo carmesí, una ceñida prenda que evidencia el avance de su embarazo.

La artista y su esposo, Roberto Parra, revelaron que tendrán una niña, cuyo nombre ya eligieron y guardan en secreto.

Instagram @christell_oficial

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