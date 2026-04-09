"Mi bebé ya habrá nacido para...": Christell entrega un indicio sobre cuándo podría dar a luz

09 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Christell siempre es muy activa en redes sociales y, por lo mismo, la reciente venta de entradas del grupo de K-pop BTS reactivó todos sus comentarios en las plataformas.

La cantante nacional falló en la compra de tickets para la agrupación coreana, aunque todavía le queda el viernes, y desató una inesperada preocupación entre sus seguidoras.

Y es que la artista se encuentra embarazada, por lo que las usuarias se preocuparon de que su parto pudiera coincidir con los conciertos en el país de la banda.

Christell da pistas sobre la posible fecha de dar a luz

Tal como lo es Christell, atendió al llamado de sus seguidoras, quienes se amontonaron en redes sociales para preguntar a la joven artista si el bebé nacía antes de los conciertos de BTS que se realizarán en octubre en nuestro país.

"Para quienes me preguntan, mi bebé ya habrá nacido para cuando sea el concierto", expresó Christell, dando pistas de que su bebé, como mínimo, tiene fecha para antes de octubre.

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