"Muchos creen que me opero": El truco de maquillaje de Oriana Marzoli para tener una nariz perfilada

24 may. 2026 - 18:00 hrs.

Para lucir una nariz "más respingona" y bien perfilada, no siempre es necesario recurrir a una rinomodelación o una rinoplastia. Así lo dejó en claro Oriana Marzoli, quien mostró cómo logra esa apariencia fácilmente.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la influencer explicó paso a paso cómo se maquilla para “lograr un efecto óptico de nariz operada o simplemente una nariz con la puntita muy elevada”.

Maquillaje de nariz "operada" de Oriana Marzoli

"Muchos creen que yo me opero la nariz, pero la realidad es que no. Solo me la maquillo lo más grande", resaltó Oriana Marzoli. Para ello, comienza aplicando contorno o bronceador con una brocha pequeña por los laterales, desde el puente hasta la punta.

Instagram @orianagonzalezmarzoli

Posteriormente, traza una línea horizontal "para partir la punta", pero advierte que "no muy arriba" porque entonces se alarga la nariz. También se debe agregar otra línea de sombra debajo de la punta.

Marzoli comentó que este efecto puede difuminarse con el mismo pincel o con el dedo para darle ese aspecto natural. Luego se sella toda la zona con polvo translúcido y se aplica un poco de iluminador en la punta.

La chica reality asegura que el resultado de este proceso "es espectacular en foto, en video y en persona".

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