"Lo recomiendo al 100%": Este es el efectivo tratamiento con plasma que ama Oriana Marzoli

Oriana Marzoli continúa enfocada en recuperar la salud de su cabello, luego del daño que este sufrió a causa del uso excesivo de tintes, decolorantes y extensiones, como reveló anteriormente en redes sociales.

En medio de su compromiso para combatir la pérdida de pelo, la influencer regresó a una clínica en Madrid para la segunda sesión de un tratamiento regenerativo que inició en diciembre: el PRP o plasma rico en plaquetas.

Oriana Marzoli y su segunda sesión de PRP

En un video en Instagram, una especialista de la Clínica Capilar Velázquez le recordó a Oriana cómo funciona el PRP: "Te extraigo la sangre, luego la ponemos en una máquina que nos va a separar los glóbulos rojos de los glóbulos blancos".

El plasma que se obtiene de este proceso se inyecta en el cuero cabelludo para aprovechar sus factores de crecimiento, estimular los folículos y hacer que el cabello crezca con más fuerza.

Posteriormente, en sus historias, la chica reality compartió imágenes en las que se la ve bastante relajada, mientras recibe las inyecciones en su cabello.

"Siempre me habían hablado del plasma, sea en el pelo o en la cara, como algo megaefectivo. Así que si no lo has probado, te lo recomiendo 100%", expresó sobre su experiencia con este popular tratamiento estético.

