Satinado y con detalles de encaje: Florencia Araneda eleva una salida para tomar café con un look lencero

07 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Como influencer y fashionista, Florencia Araneda no pierde la oportunidad de lucir atuendos clásicos y elegantes, incluso en los planes más simples. En sus redes sociales, es común ver cómo integra su estilo personal a la rutina diaria.

En esta oportunidad, la influencer compartió en su Instagram una serie de fotos en las que presumió el sofisticado look lencero con el que elevó una salida cotidiana, como lo es ir a tomar café.

Vestido lencero de Florencia Araneda para tomar café

En sus postales, la hija de Marcela Vacarezza lució un vestido negro satinado de caída fluida hasta media pantorrilla y con una abertura en su pierna derecha. El diseño posee, además, detalles de encaje en su escote tipo halter y en el ruedo de la falda.

Instagram @floaraneda

Para complementar su look, optó por sandalias de tacón y tiras finas -ideales para prolongar la línea de la pierna-, una cartera negra, lentes de sol y accesorios dorados de estilo minimalista.

Como ya es característico en ella, Florencia llevó un maquillaje bastante natural, resaltado apenas con labios delineados en un suave tono marrón y rubor en las mejillas, mientras que su cabello lo recogió en una pulcra coleta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florencia Araneda Vacarezza (@floaraneda)

Todo sobre Florencia Araneda