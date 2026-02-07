"Lo digo sin culpa...": Kika Silva presume look sin filtro y destapa una de sus verdades de estilo

07 feb. 2026 - 17:10 hrs.

A poco más de dos semanas del fin de su matrimonio de dos años con el actor Gonzalo Valenzuela, Kika Silva se muestra tranquila y radiante en su Instagram, donde continúa compartiendo parte de su día a día.

En una de sus publicaciones, la modelo subió una foto de ella al natural, "sin filtro", junto a un mensaje en el que revela cuál es la época del año en la que más le gusta cómo se ve su cabello.

Look más natural de Kika Silva

"Nada como el pelo de verano y la hora sunset, donde todo se ve perfecto", escribió Silva en su publicación. "Lo digo sin culpa: mi pelo favorito es el del verano".

En la selfie, su cabello, normalmente lacio, luce más voluminoso con unas suaves ondas surferas, mientras que su piel se muestra lozana y sin una sola gota de maquillaje sobre ella.

Posteriormente, en sus historias, Kika Silva compartió un video de ella ya arreglada para salir junto a un texto que refleja lo encantada que está con este estilo natural: "Continúo con el pelo de verano. Mar/Piscina = Volumen".

