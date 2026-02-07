"Brutalmente sincera": La inesperada respuesta de Raquel Argandoña a fan que quedó impresionada con su look

07 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Raquel Argandoña compartió en Instagram un video junto al estilista Nelson Saavedra, para agradecerle los “increíbles peinados, looks y cortes” que crea para ella.

En la grabación, la presentadora luce impecablemente maquillada, sonriente, casi lista para una nueva aparición en televisión. Una estampa que generó gran cantidad de elogios de los internautas, e incluso la reacción de la “Quintrala”.

El comentado video de Raquel Argandoña

"Gracias, gracias, gracias a mi amigo y tremendo peluquero, por siempre hacer que brille", escribió Raquel Argandoña en su post. "Tu talento y dedicación se notan en cada detalle", expresó.

Instagram @argandona.raquel

En la grabación, el experto da los últimos retoques al cabello recogido en una elegante cola alta, con un abundante flequillo en capas.

"¡Qué impresionante! Creo que eres la única mujer en el planeta que se ve tan increíble a nuestra edad. Ni siquiera las actrices más famosas se ven así", escribió una seguidora, pasmada por el look de la animadora de 68 años.

"Pero sí sabes que he tenido ayuda", replicó Argandoña, fiel a su sentido del humor y seguramente en referencia a los retoques y tratamientos estéticos.

"Obvio que sí, pero han sido tuyas las mejores decisiones al elegir a los profesionales. Es tu actitud genética la que logra eso", reaccionó su fan.

Otras usuarias destacaron la franqueza de la panelista. "Me encanta lo brutalmente sincera que eres. Estas cada día mejor"; "Esa sinceridad hoy en día es raro que se vea", escribieron.

Instagram @argandona.raquel

Todo sobre Raquel Argandoña