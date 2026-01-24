"En su mejor momento": Raquel Argandoña marca tendencia con un metalizado look futurista

24 en. 2026 - 18:00 hrs.

Raquel Argandoña es todo un ícono de la moda y, como tal, no teme en enriquecer su estilo personal con prendas llamativas e innovadoras que sorprenden gratamente en redes sociales.

En esta ocasión, la animadora compartió en su cuenta de Instagram las fotos de un impactante atuendo futurista en tonos metalizados con el que obtuvo los halagos de sus seguidores.

Look futurista de Raquel Argandoña

Raquel lució frente a la cámara un conjunto plateado de chaqueta arremangada y un pantalón holgado a juego. Debajo de la chaqueta, llevó un croptop a rayas blancas y negras de escote en V.

Instagram @argandona.raquel

Para complementar su outfit, optó por usar zapatillas en un gris plomo metalizado. Su maquillaje lo resaltó con labios nude y sombras tenues en los ojos, mientras que su cabello lo lució recogido en un moño.

Cautivados por el estilo de Argandoña, sus seguidores no tardaron en dejar comentarios, como: "Realmente estás en tu mejor momento", "Yo quiero ese look", "Digan lo que digan, pero esta mujer tiene tremenda facha", "Como siempre lindísima y elegantísima en cualquier ocasión", entre otros.

Instagram @argandona.raquel

