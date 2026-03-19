El mensaje de Fran Maira a casi un mes de atropello a motociclista: "Sus oraciones ya están dando fruto"

19 mar. 2026 - 16:20 hrs.

La vida de Fran Maira atraviesa una etapa turbulenta desde el pasado martes 24 de febrero, cuando atropelló a un motociclista en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana.

A casi un mes de aquel accidente, donde ella quedó con medidas cautelares y el joven Mayerson Zapata resultó herido de gravedad, la cantante pone todas sus esperanzas en la fe religiosa para seguir adelante y por la pronta recuperación de la víctima.

La oración de Fran Maira tras atropello a hombre

En su cuenta de Instagram, la exchica reality publicó una imagen bidimensional de la Virgen del Carmen, con un sencillo texto donde expresa su confianza en ella.

Fran Maira | Aton

“Virgencita, ¡gracias por darme la fe que hoy siento más que nunca en mi corazón! Gracias a todos por sus oraciones que ya están dando frutos”, manifestó.

Para finalizar su post, la influencer expresó su agradecimiento “a todos los que quieran seguir apoyándonos con sus oraciones” por Mayerson.

“Los que tiran hate lo hacen desde la mala intención; no les importa que la situación mejore para el motociclista, solo quieren verte mal”; “Estamos contigo y la persona afectada también, querida Fran, han sido resilientes y créeme que volverás a darlo todo”; “Confía en Dios, nadie está libre de que nos pase algo así, por eso jamás juzgar, solo apoyar y desear lo mejor”; expresaron sus fanáticos en la sección de comentarios, como una señal de apoyo.

Cabe mencionar que días atrás Fran Maira solicitó rezos por la salud del joven de 23 años. "Vamos con fe. Sus oraciones por Mayerson iluminan más que este sol", dijo entonces.

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