"Extrañándote más...": Luis Jiménez compartió romántica foto con Gala Caldirola y le dedicó emotivas palabras

03 abr. 2026 - 16:50 hrs.

Por medio de sus redes sociales, Luis Jiménez le hizo una especial dedicatoria a Gala Caldirola, junto a una romántica foto de ambos.

El exjugador de fútbol publicó una imagen donde aparece junto a la creadora de contenido y se ven bastante cómplices y a punto de besarse, mientras él sostiene una pizza y ella una copa de vino.

Junto al registro, el exdeportista le expresó su amor a la influencer: "Extrañándote más de lo que pensaba".

Instagram

Gala Caldirola reposteó la historia de Luis Jiménez y le agregó una romántica reflexión: "La distancia viene a demostrar que no hay km que separen una conexión tan bonita".

¿Por qué Luis Jiménez no está en Chile?

La razón por la cual Luis Jiménez expresó que extrañaba a Gala Caldirola es porque está al otro lado del mundo, específicamente, en Qatar.

El exfutbolista se trasladó hasta ese país debido a que es el ayudante técnico de José Luis Sierra, quien fue contratado como director técnico del equipo de fútbol Al Wakrah.

Fue Coté López, en una historia de Instagram, donde comentó que su exmarido iba a estar en ese lugar hasta mayo.