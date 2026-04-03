Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

'Extrañándote más...': Luis Jiménez compartió romántica foto con Gala Caldirola y le dedicó emotivas palabras Instagram

"Extrañándote más...": Luis Jiménez compartió romántica foto con Gala Caldirola y le dedicó emotivas palabras

  • Por Fernanda Vielma

Por medio de sus redes sociales, Luis Jiménez le hizo una especial dedicatoria a Gala Caldirola, junto a una romántica foto de ambos.

El exjugador de fútbol publicó una imagen donde aparece junto a la creadora de contenido y se ven bastante cómplices y a punto de besarse, mientras él sostiene una pizza y ella una copa de vino.

Lo más visto de Entretenimiento

Junto al registro, el exdeportista le expresó su amor a la influencer: "Extrañándote más de lo que pensaba". 

Instagram

Gala Caldirola reposteó la historia de Luis Jiménez y le agregó una romántica reflexión: "La distancia viene a demostrar que no hay km que separen una conexión tan bonita".

¿Por qué Luis Jiménez no está en Chile?

La razón por la cual Luis Jiménez expresó que extrañaba a Gala Caldirola es porque está al otro lado del mundo, específicamente, en Qatar. 

Ir a la siguiente nota

El exfutbolista se trasladó hasta ese país debido a que es el ayudante técnico de José Luis Sierra, quien fue contratado como director técnico del equipo de fútbol Al Wakrah. 

Fue Coté López, en una historia de Instagram, donde comentó que su exmarido iba a estar en ese lugar hasta mayo. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto