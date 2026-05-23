Con nueva coloración y estilismo: Aylén Milla estrena el impactante cambio de look que se hizo en Dubái

23 may. 2026 - 15:00 hrs.

Aylén Milla, quien actualmente reside en la lujosa ciudad de Dubái, sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen del más reciente cambio de look al que se sometió.

Esto lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde dejó ver parte del proceso detrás de su nuevo estilismo, uno con el que marca el fin de su característico bob a medio lado.

Nuevo look de Aylén Milla

En el registro que compartió la influencer argentina, se aprecia cómo su estilista, Fabrizio Pestorino, seca su cabello para luego darle forma con las manos. Posteriormente, reveló el gran cambio.

Instagram @aylenmilla

Aylén mantuvo su corte bob, pero le dio un giro evidente. Ahora luce un tono ligeramente más claro, iluminado con reflejos suaves que le aportan un aire más juvenil. Además, adoptó una partidura centrada, acompañada de un flequillo que enmarca su rostro con naturalidad.

"Los resultados siempre son espectaculares", destacó Milla en su historia, dejando claro que su paso por las manos de Pestorino en Dubái volvió a cumplir con todas las expectativas.

Instagram @aylenmilla

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