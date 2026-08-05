Camila Nash y Tom Brusse serán la nueva expareja que ingresará a Volverías con tu ex? 2

05 ag. 2026 - 00:20 hrs.

En el avance del capítulo 38 de Volverías con tu ex? 2, una misteriosa caja ingresará a la casona y dejará a los participantes muy sorprendidos.

Tras lo anterior, Tonka Tomicic se sumará a la sorpresa y sacará una bandera mexicana y una marroquí de la estructura, dándoles pistas a las parejas.

Luego, la animadora les pedirá a los famosos que reciban con un aplauso a la nueva expareja que se suma al reality: Camila Nash y Tom Brusse.

Volverías con tu ex? 2

La revelación de Camila Nash

Lógicamente, Camila Nash llegará a incendiar la casa y lanzará una revelación impactante: "¿La Guarén ya confesó que le puso el gorro a Nico con el... antes de irse del reality?".

Estefi Marquis, Flavia Laos, Nicole Moreno y Mariano Brozincevic le pedirán más antecedentes a la influencer y ella contará cómo fue todo.

"Estaba La Guarén adentro de este reality, entraba el... a hacer actividades como Joaquín (Méndez) y ella siempre le tiraba la talla como 'ay estás rico, me gustas', pero quedó como un juego. Entró Nico, se enamoraron y ahí quedó el juego. Hace como dos meses, se filtró que ella cuando se eliminó, se juntó con este, es el rumor, y dicen que casi deja a la novia porque se anduvo enamorando. Parece que el Nico sabe", confesará.