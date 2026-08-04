Nicole Moreno explotará contra Estefi Marquis tras declaración relacionada con Austin Palao

04 ag. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 37 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Estefi Marquis se enfrentarán en un tenso momento antes del duelo de eliminación.

Todo comenzará cuando la exesposa de Kaoto confirme su interés en Austin Palao, tras una pregunta de Julio César Rodríguez: "Ya que Nicole dijo que no éramos más amigas, quizás yo puedo proceder".

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La modelo fitness asegurará que minutos antes, su compañera se le había acercado en búsqueda de su amistad y ella lo negará todo, desatando un enfrentamiento entre ambas.

Volverías con tu ex? 2

La pregunta que pondrá en jaque a Ludmila Ksenofontova

Por otro lado, Julio César Rodríguez le hará una tensa pregunta a Ludmila Ksenofontova:"¿Te sientes un poco más aliviada después de la partida de Álvaro (Ballero)?".

La patinadora pensará unos segundos y será bastante sincera con su respuesta: "Sí, era un poco incómodo cuando yo me juntaba con alguien y lo veía a Álvaro solo".