"Me llegó cada palabra": Pareja de DJ Méndez lo conmueve en su cumpleaños con emotiva dedicatoria

21 jul. 2026 - 14:00 hrs.

DJ Méndez está celebrando su cumpleaños número 51 este martes 21 de julio, fecha en la que su pareja, Beatriz Fuentes, lo sorprendió con una dedicatoria que le llegó al corazón.

La influencer publicó un par de historias en Instagram en las que hizo un repaso por la evolución del productor musical. "Hoy quiero celebrar tu nuevo añito, pero también quiero decirte lo orgullosa que me siento de ti y de la persona en la que te has ido convirtiendo", escribió.

El saludo de cumpleaños de Beatriz Fuentes a DJ Méndez

La polola de DJ Méndez le expresó su profunda admiración por cómo construyó una carrera en el extranjero, en países cuyo idioma no hablaba. Pero sobre todo, reconoció su reciente crecimiento personal.

"Hoy veo a un Leo mucho más comprensivo, atento, presente y apañador. Alguien que intenta demostrar con actos, más que con palabras, que siempre se puede mejorar. Y creo que ahí está uno de tus mayores logros: en querer ser cada día una mejor persona, un mejor papá, una mejor pareja y un mejor hombre", expresó.

Instagram @_mendezofficial

"Todos podemos equivocarnos a lo largo de nuestra vida, pero no todos tienen la capacidad de aprender de sus errores (...) Siento que ahora estás construyendo algo todavía más importante: una mejor versión de ti mismo", agregó.

"Feliz cumpleaños, amor mío. Por todo lo que fuiste, por todo lo que eres y, especialmente, por todo lo bueno que todavía estás construyendo. Te adoro. Feliz vuelta al sol, cielito mío", concluyó.

"Me llegó cada palabra que escribiste en esta hermosa historia. Te amo infinito. Gracias eternas por fijarte en lo que realmente me esfuerzo", escribió Leo Méndez en reacción a la dedicatoria, que reposteó en su propia cuenta de Instagram.

Instagram @_mendezofficial

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