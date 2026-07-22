El detalle más comentado en las fotos de Skarleth Labra en las playas de Cancún: "Con la mejor compañía"
Los seguidores de Skarleth Labra le manifestaron su alegría al verla disfrutar de unas merecidas vacaciones en las playas de Cancún.
La reina de Viña 2026 puso pausa a su apretada agenda para viajar a México, desde donde publicó una serie de fotos y videos que llamaron la atención por un detalle que fue muy comentado en su post.
Los comentarios por el viaje de Skarleth Labra a Cancún
En sus registros, Skarleth Labra lució feliz y relajada mientras se sumergía en las aguas caribeñas o disfrutaba de cócteles y suculentos platillos a la orilla del mar.
Más allá de los elogios que recibió por su traje de baño color tierra y por un llamativo vestido amarillo que lució en una velada nocturna, la bailarina sorprendió a sus fans por su especial compañera de viaje.
Y es que Labra está disfrutando su paseo junto a su madre, Cynthia Barrientos, algo que los internautas resaltaron incesantemente en la caja de comentarios.
"¿Sabes lo que te hace diferente y sobre todo a tu edad? Que todo lo que tienes lo disfrutas con tu mamá, la mejor amiga, compañía, la que se merece todo", escribió una usuaria.
"Hermosas las dos"; "Siempre con su mamita"; "Lo mejor, Cancún con mamá. También me fui con ella"; "Eres muy linda y con tu mami, lo mejor. Ella te cuida por siempre, es un amor de madre incondicional", expresaron otros.
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