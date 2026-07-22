El detalle más comentado en las fotos de Skarleth Labra en las playas de Cancún: "Con la mejor compañía"

22 jul. 2026 - 14:20 hrs.

Los seguidores de Skarleth Labra le manifestaron su alegría al verla disfrutar de unas merecidas vacaciones en las playas de Cancún.

La reina de Viña 2026 puso pausa a su apretada agenda para viajar a México, desde donde publicó una serie de fotos y videos que llamaron la atención por un detalle que fue muy comentado en su post.

Los comentarios por el viaje de Skarleth Labra a Cancún

En sus registros, Skarleth Labra lució feliz y relajada mientras se sumergía en las aguas caribeñas o disfrutaba de cócteles y suculentos platillos a la orilla del mar.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

Más allá de los elogios que recibió por su traje de baño color tierra y por un llamativo vestido amarillo que lució en una velada nocturna, la bailarina sorprendió a sus fans por su especial compañera de viaje.

Y es que Labra está disfrutando su paseo junto a su madre, Cynthia Barrientos, algo que los internautas resaltaron incesantemente en la caja de comentarios.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

"¿Sabes lo que te hace diferente y sobre todo a tu edad? Que todo lo que tienes lo disfrutas con tu mamá, la mejor amiga, compañía, la que se merece todo", escribió una usuaria.

"Hermosas las dos"; "Siempre con su mamita"; "Lo mejor, Cancún con mamá. También me fui con ella"; "Eres muy linda y con tu mami, lo mejor. Ella te cuida por siempre, es un amor de madre incondicional", expresaron otros.

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