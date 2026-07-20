Con máquinas y sistemas de polea: Así es como Skarleth Labra entrena para "moldear su figura"

20 jul. 2026 - 10:30 hrs.

Tener un cuerpo saludable y tonificado requiere de gran esfuerzo y dedicación. Así lo dejó en evidencia Skarleth Labra, quien compartió con sus seguidores la ardua rutina de ejercicios que sigue para "moldear su figura".

Esto lo hizo a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram. En él, reveló lo que piensa cada vez que está en el gimnasio, con un audio que repite frases motivacionales como "yo puedo" y "recuerda que las muñecas no se hacen solas".

¿Cómo entrena Skarleth Labra?

La rutina que mostró la bailarina y exchica reality se enfocó principalmente en la tonificación de sus brazos y espalda, a través del uso de máquinas. En una de las secuencias iniciales realizó ejercicios con sistema de poleas.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

Posteriormente, Skarleth ejecutó dominadas asistidas con bandas elásticas, curls de bíceps, además de atrapadas y lanzamientos de pelotas.

Con esta publicación, la influencer exhibió la disciplina que posee cuando se trata de esculpir su cuerpo, siempre bajo la supervisión de su coach y con el apoyo de su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ???????? ??????? (@skarleeeeeeeeeth)

Todo sobre Skarleth Labra