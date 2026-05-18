Seguidores de Skarleth Labra la llenan de felicitaciones por logro personal: Esta es su nueva adquisición

18 may. 2026 - 17:00 hrs.

Para Skarleth Labra el 2026 está siendo un año de logros y metas alcanzadas, en el que se coronó como reina del Festival de Viña del Mar y ganó un programa de baile tras superar una lesión.

La bailarina cuenta con un millón de seguidores en Instagram, donde recibió montones de felicitaciones por un nuevo objetivo cumplido que la tiene muy feliz.

El nuevo logro de Skarleth Labra

A inicios de abril, Skarleth Labra anunció que, aunque dudó de ello, pasó las pruebas para obtener su licencia de conducir. Y esa fue solo la antesala para el plan que se trazó: la compra de un vehículo.

"Mi primer autito", fue la frase que escribió en el post de Instagram en el que presentó a sus seguidores su auto nuevo.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

La influencer luce evidentemente emocionada al posar junto a su atomóvil con una amplia sonrisa, e incluso abrazarlo con actitud de agradecimiento y alivio. Sus fans no tardaron en expresar sus felicitaciones por su sueño cumplido.

"La merenguinave"; "Te mereces todo, disfrútalo mucho"; "Felicidades, nuestra reina hermosa"; "Me encanta verte crecer"; "El primer auto es el mejor amigo"; "Súper mega merecido, sé lo trabajadora que eres"; "Estoy segura que te verás topísima manejando", fueron algunos de sus comentarios.

La chica reality no detalló en su publicación la marca y modelo del auto, que por su características parece un Hyundai Tucson o uno similar.

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