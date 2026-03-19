¿Volvieron? Pailita y Skarleth Labra rompen el silencio y aclaran rumores sobre eventual reconciliación

19 mar. 2026 - 19:40 hrs.

Skarleth Labra ha dado que hablar en los últimos días. Desde un tiempo hasta ahora, comenzaron especulaciones que insinuaban una posible reconciliación entre ella y el artista urbano Pailita.

Rumores bastantes controversiales que surgieron luego que Carlos Raín Pailacheo, nombre real del cantante, confirmara el quiebre amoroso con la influencer July Leguizamon.

Desde aquel momento, los usuarios en redes sociales afirmaron que Pailita habría enviado ciertas indirectas a la reina del Festival de Viña 2026.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

Skarleth Labra confirma término de su relación

Todo se incrementó cuando Skarleth Labra, a través de una transmisión en vivo de TikTok, saliera a informar sobre su quiebre con Diego Bazaes, con quien compartió en un reality show.

Sobre la misma, la joven derrumbó cualquier tipo de rumor al señalar que "estoy más sola que nunca", agregando que no entregaría detalles sobre el término de su relación.

Pailita responde a rumores que lo vinculan con Skarleth Labra

En paralelo, Pailita decidió responder a las especulaciones, esto en un video que compartió cantando en TikTok, el que alcanza más de 63 mil 'likes' y que provocó varios comentarios por parte de sus seguidores.

Uno de los usuarios escribió: "Quédate solo por favor, aunque sea un tiempo".

Ante esos dichos, el cantante urbano respondió: "¿De verdad ustedes creen que me metería a hue... con alguien después de terminar una relación hace poco?".

“Están súper equivocados, la July es una persona maravillosa y por el respeto que se merece ella y lo hermoso que tuvimos, jamás lo haría", sentenció.

TikTok @pailita.k7k

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