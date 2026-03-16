Pailita denuncia por estafa a creadora de contenido para adultos: La suma supera los $150 millones

16 mar. 2026 - 15:40 hrs.

El cantante urbano Pailita, cuyo nombre real es Carlos Rain Pailacheo, presentó una querella en la que asegura ser víctima de una estafa millonaria que involucra promesas de negocio y la compraventa de un vehículo.

Los denunciados en este caso son la creadora de contenido para adultos Vanessa Chávez y su pareja, Héctor Orellana Baeza, a quienes se les atribuyen maniobras que le causaron pérdidas por más de 150 millones de pesos al intérprete.

1 La pérdida que enluta a Fernando Solabarrieta: "Mi papá de la adolescencia" 2 Pancha Merino habla del cambio personal para bajar 13 kilos en dos meses: "Estoy en una etapa que me encanta" 3 Coté López acude al médico y encuentra respuesta a sus intensos dolores estomacales: "No se lo deseo a nadie" 4 Sin bigote y con un outfit de lujo: El renovado look de Pedro Pascal en los Premios Oscar 5 "Hay una falta de respeto...": Sinaka revela por qué no trata de "madrastra" a Kathy Contreras Lo más visto de Entretenimiento

La denuncia de Pailita contra Vanessa Chávez

La acción judicial, ingresada en abril de 2025, señala que la pareja le ofreció a Pailita un auto Land Rover de alta gama por un costo de 40 millones de pesos, como reseña T13.

Instagram @luzz_vanee

El cantante transfirió el monto y tiempo después descubrió que el vehículo estaba involucrado en una demanda civil con una entidad financiera, lo que impidió que se concretara la transferencia a su nombre.

De igual manera, "la pareja también lo invitó a participar en un modelo de negocios relacionado con la compraventa de vehículos de alta gama". En total, Pailita aportó 120 millones de pesos que Vanessa Chávez cobró en 2023, pero el proyecto comercial nunca se inició.

El documento agrega conversaciones por WhatsApp y sospechas por viajes y gastos de la pareja, sin devoluciones ni avances hasta octubre de 2024. Hasta el momento, la investigación sigue en curso y está a cargo de la Fiscalía Oriente y la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI).



Todo sobre Celebridades chilenas