Florencia Araneda sorprende con cambio de look que la lleva de "vuelta a sus raíces"

04 may. 2026 - 15:00 hrs.

En sus apariciones en eventos, campañas publicitarias y redes sociales, Florencia Araneda siempre se presenta con estilos pulcros y elegantes. No solo elige con cuidado sus outfits, también pone especial atención a su maquillaje y peinado.

En esta ocasión, la hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda dio un notorio giro a su look, al cambiar el carácter suave y pulido de su melena por uno más texturizado y voluminoso.

El look de Florencia Araneda de vuelta a sus raíces

Florencia Araneda dejó a un lado los refinados moños o los peinados sueltos y lisos con los que suele aparecer, para adoptar un cabello ondulado.

"Jugando un poco y volviendo a mis raíces", escribió en inglés en un post de Instagram donde dejó ver su larga cabellera con profundas y marcadas ondas, perfectamente estructuradas desde las sienes hasta las puntas.

Instagram @floaraneda

Este estilo, conocido como mermaid waves (ondas de sirena), le hizo rememorar su infancia. La joven de 22 años incluyó precisamente una postal de cuando era una pequeña niña, con sus naturales rulos dorados.

"¡Aww, qué linda!", comentó en la publicación la madre de la modelo, entre otros mensajes de aprobación por parte de sus seguidores.

"Mi Shakira", dijo uno de ellos para compararla con la famosa cantante colombiana, mientras otros aplaudieron que regrese a sus raíces: "Aceptarse es madurar. Nunca dejes de ser tú, esa es tu esencia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florencia Araneda Vacarezza (@floaraneda)

Todo sobre Florencia Araneda