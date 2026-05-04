¡Mega sigue invicto! Estos fueron los resultados de audiencia en abril

04 may. 2026 - 14:00 hrs.

Según los datos definitivos y oficiales Kantar Ibope, entre el 01 y al 30 de abril 2026, Mega sigue siendo el canal líder de audiencias de la televisión chilena con un promedio de 454.074 personas por minuto con un alcance total de 12.452.662 personas.

RATING HOGAR 01 al 30 de abril 2026

Mega: 454.074

CHV: 350.480

Canal 13: 293.649

TVN: 263.272

En abril 2026:

Mega lideró en rating por sexto mes consecutivo.

Dale Play ha liderado los 4 meses completos que lleva al aire.

Mucho Gusto ha liderado 10 meses consecutivos.

El alcance total de las teleseries es de 6.784.562.

Entre los programas que sustentaron el exitoso promedio mensual del canal estuvieron: Detrás del Muro (864.031 personas promedio por minuto), El Jardín de Olivia (732.490 personas por minuto), Aguas de Oro (697.771 personas por minuto), 133, Atrapados por la realidad (694.802 personas pormedio por minuto), Reunión de superados (650.405 personas promedio por minuto), y Meganoticias Prime (636.639 personas promedio por minuto). Todos estos programas se instalaron en los primeros seis lugares del top 10 mensual.

El ecosistema digital de Mega también cosechó buenos resultados, obteniendo casi 9 millones de visitas en el sitio web Mega.cl. Asimismo, las redes sociales del canal obtuvieron los siguientes resultados:

Instagram @mega.tv: 274 millones de reproducciones.

TikTok @mega_tv: 146 millones de reproducciones.

YouTube @megaoficial: 65 millones de reproducciones.

Además, el primer fin de semana de mayo trajo más buenas noticias para Mega, ya que sus tres programas del horario prime lideraron por cuarta semana consecutiva. Detrás del Muro, Only Friends y Atrapados 133 ocuparon sus respectivos primeros lugares.

El estelar de humor comandado por Kike Morandé promedió 886.632 personas por minuto. Por su parte, el programa de conversación conducido por José Antonio Neme y Tonka Tomicic obtuvo un promedio de 438.018 personas por minuto. Finalmente, el espacio de seguimiento del trabajo policial a cargo de Luis Ugalde ponderó 746.415 personas por minuto.

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