Programación de Mega para este lunes 4 de mayo: ¿Cuándo se emitirá El Jardín de Olivia?
Este lunes 4 de mayo, Mega continuará con sus historias en desarrollo, en una jornada marcada por nuevos avances en sus teleseries.
En El Jardín de Olivia, Clemente (Francisco Gormaz) se dará cuenta de que un misterioso hombre en moto lo persigue, en medio del complejo escenario tras el secuestro de Olivia (Violeta Silva).
Más tarde, la programación continuará con nuevos capítulos de Aguas de Oro y Reunión de Superados, a los que se sumará un nuevo episodio de El Internado, donde los conflictos seguirán marcando la convivencia dentro del encierro.
¿Cómo será la programación de Mega este lunes 4 de mayo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 12:30 horas.
- La Hora de Jugar: 15:30 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:15 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro: 21:50 horas.
- Reunión de Superados: 22:35 horas.
- El Internado: 23:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:45 horas.