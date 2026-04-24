"Nunca hizo su cama": Martina y Florencia Araneda lanzan duro "reclamo" en contra de Rafa Araneda

24 abr. 2026 - 09:30 hrs.

"¿Quién es mejor invitado, la mamá o el papá?". Con esa pregunta, Florencia y Martina Araneda dieron inicio a una divertida comparación que terminó con un duro "reclamo" a Rafael Araneda.

En el segundo capítulo de su pódcast "Entre Nosotras", las hermanas hablaron de su convivencia, realizando reclamos de un lado a otro.

¿Marcela Vacarezza o Rafa Araneda?

En esa conversación, la mayor de los Araneda Vacarezza quiso comparar a sus padres y definir cuál es la mejor visita en su departamento propio.

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Fue así que ambas coincidieron en que Marcela Vacarezza se llevaba el premio por su orden y disposición, además de realizar el aseo por iniciativa propia en la vivienda.

Por su parte, Rafa Araneda no quedó bien parado al afirmar que era "bastante desordenado" y con poca iniciativa en aportar, tanto en los quehaceres como en el aseo.

"A mi papá le tuve que enseñar siete veces cómo utilizar la máquina de café", aseguró Florencia, ante lo que Martina agregó que "no lavó una taza".

Los reclamos no se detuvieron ahí, puesto que contaron que dejaba todo el suelo del baño mojado, junto con utilizar todas las toallas disponibles.

"Nunca hizo su cama, todo desordenado. Terrible", reclamó Martina, quien no dudó en echar al agua a su padre.

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