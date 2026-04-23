"¡Parkour!": Rafa Araneda sorprende con inesperada personificación como Michael Scott de "The Office"

23 abr. 2026 - 16:20 hrs.

Rafael Araneda siempre ha sido un animador muy versátil que se toma todo con bastante humor, por lo que verlo como Michael Scott de "The Office" es una sorpresa, pero una buena.

Precisamente, el animador del Festival de Viña del Mar decidió ser parte de una campaña publicitaria en la que se realiza una parodia del primer capítulo de la sexta temporada de "The Office", llamado "Chismes", donde está la memorable escena de. "Parkour".

Así fue que Rafael Araneda se lució con una interpretación del querido pero también odiado, por unos pocos, jefe de Dunder Mifflin.

Rafa Araneda sorprende como Michael Scott

Y es que en video se ve cómo Rafa y otros actores imitan a los queridos trabajadores de la empresa de venta de papel y pasan por ciertos espacios comunitarios gritando "Parkour" y realizando saltos poco comunes.

Uno de los comentarios más repetidos sobre este video era que Rafa Araneda, increíblemente, era un gran acierto como Michael Scott, entregando la misma esencia del personaje.

"Más allá del video, creo que @rafaaraneda como Michael Scott es un tremendo acierto"; "Finalmente, Araneda como Michael Scott"; "No puedo creer que al Rafa Araneda le quede tan bien el papel"; y "No sabía que Rafa Araneda sería tan iconic en ese personaje", fueron algunos de los comentarios.

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