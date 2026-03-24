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'Pasé a saludar a mi niño': El tierno gesto de Rafael Araneda en el primer día de trabajo de su hijo Vicente Instagram @rafaaraneda

"Pasé a saludar a mi niño": El tierno gesto de Rafael Araneda en el primer día de trabajo de su hijo Vicente

  • Por Roselín Acosta

Vicente Araneda se desenvuelve como coanfitrión en el pódcast familiar "Tenemos que hablar" e incluso participó como entrevistador en el Festival de Viña del Mar 2026. Ahora, a sus 19 años, el joven sorprendió al iniciar un trabajo no relacionado con el mundo mediático.

La noticia la dio a conocer en sus historias de Instagram su padre, Rafael Araneda. El animador pasó a visitar a su hijo para ver cómo se desenvuelve en su trabajo y para tomarse una selfie juntos.

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El nuevo trabajo de Vicente Araneda

"Pasé a tomarme un café y a saludar a mi niño en su primer día de trabajo", escribió Rafael en su registro, orgulloso y alegre de poder acompañar a su Vicente en este inicio.

Instagram @rafaaraneda

En la foto que compartió, ambos posan sonrientes mientras miran a la cámara. Detrás de ambos, se aprecia una cafetería dentro de las instalaciones de un You Fit, una cadena de gimnasios en Estados Unidos que el esposo de Marcela Vacarezza etiquetó. 

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De esta manera, Vicente Araneda da por empezada una nueva etapa que de seguro traerá consigo más experiencias y oportunidades.

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