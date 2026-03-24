"Pasé a saludar a mi niño": El tierno gesto de Rafael Araneda en el primer día de trabajo de su hijo Vicente

24 mar. 2026 - 15:40 hrs.

Vicente Araneda se desenvuelve como coanfitrión en el pódcast familiar "Tenemos que hablar" e incluso participó como entrevistador en el Festival de Viña del Mar 2026. Ahora, a sus 19 años, el joven sorprendió al iniciar un trabajo no relacionado con el mundo mediático.

La noticia la dio a conocer en sus historias de Instagram su padre, Rafael Araneda. El animador pasó a visitar a su hijo para ver cómo se desenvuelve en su trabajo y para tomarse una selfie juntos.

El nuevo trabajo de Vicente Araneda

"Pasé a tomarme un café y a saludar a mi niño en su primer día de trabajo", escribió Rafael en su registro, orgulloso y alegre de poder acompañar a su Vicente en este inicio.

Instagram @rafaaraneda

En la foto que compartió, ambos posan sonrientes mientras miran a la cámara. Detrás de ambos, se aprecia una cafetería dentro de las instalaciones de un You Fit, una cadena de gimnasios en Estados Unidos que el esposo de Marcela Vacarezza etiquetó.

De esta manera, Vicente Araneda da por empezada una nueva etapa que de seguro traerá consigo más experiencias y oportunidades.

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