"Tu deseo más grande ya viene": El especial mensaje que recibió Mane Swett en el Día de la Madre

10 may. 2026 - 17:48 hrs.

En medio de las celebraciones por el Día de la Madre, Belén Soto compartió un emotivo mensaje dedicado a Mane Swett, el que rápidamente llamó la atención de sus seguidores por el especial significado que tendría para la actriz.

A través de una historia de Instagram, que luego fue reposteada por Mane, Belén publicó una fotografía de la intérprete acompañada por la frase: “Feliz día también a mi Mane Swett, tu deseo más grande ya viene”.

El mensaje no pasó desapercibido y se podría interpretar que estaría relacionado con el complejo proceso personal y judicial que enfrenta la actriz para poder reencontrarse con su hijo, quien permanece en Estados Unidos desde fines de 2022.

Horas más tarde, Mane Swett también utilizó sus redes sociales para compartir una serie de fotografías junto a su hijo Santiago. En las imágenes aparecen distintos recuerdos y momentos que vivieron juntos, publicación que acompañó con el mensaje: “Feliz día mamá”.

El gesto emocionó a sus seguidores, especialmente considerando la difícil situación que atraviesa la actriz desde hace más de dos años, período en el que ha debido enfrentar una extensa batalla judicial para volver a verlo.

Las publicaciones rápidamente generaron mensajes de apoyo y cariño hacia Mane Swett, en una fecha particularmente sensible para la actriz.

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