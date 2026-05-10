"Ahora nadie sabrá que soy vieja": Así se ve Lisandra Silva tras pasar por el salón de belleza

10 may. 2026 - 15:00 hrs.

A sus 39 años, Lisandra Silva demuestra que el cuidado personal es una prioridad absoluta. La modelo mantiene un estilo de vida saludable y, como parte de su rutina, también acude con frecuencia al estilista.

En sus historias de Instagram, la cubana mostró cómo transcurre una de sus visitas a un salón de belleza en Santiago, donde se realiza distintos tratamientos para mantener su cabello impecable.

El cambio de Lisandra Silva tras ir al salón de belleza

"Me vine a hacer el color y a subir las extensiones", explicó Lisandra Silva en su primer registro, donde aparecía con el cabello cubierto de tinte, el mismo que le da su característico tono chocolate.

Instagram @lisandrasilva

Luego, mostró con una sonrisa relajada parte del proceso de enjuague para retirar el producto y bromeó con sus seguidores al escribir: "Ahora nadie sabrá que soy vieja".

Al finalizar, compartió cómo quedó tras su paso por el salón de belleza. Silva lució un cabello brillante, renovado y estilizado en suaves ondas que enmarcaron sus facciones para darle un toque más juvenil.

Instagram @lisandrasilva

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