Recibió felicitaciones de Raúl Peralta: Lisandra Silva sorprende con coreografía inspirada en Michael Jackson

08 may. 2026 - 15:30 hrs.

Lisandra Silva sorprendió en redes sociales con una coreografía al más puro estilo de Michael Jackson, a raíz de la biopic que actualmente se encuentra en cartelera en los cines nacionales.

La influencer cubana desde hace tiempo es rostro de la marca de autos chinos Omoda, para los cuales ya ha preparado coreografías en grandes eventos como Lollapalooza 2025. Ahora, la colaboración fue para promocionar uno de sus nuevos SUV.

Con sombrero, mocasines y los clásicos calcetines blancos, Lisandra Silva imitó los pasos del cantante al ritmo de Dangerous e incluso realizó el mítico "Moonwalk".

"Este baile es un homenaje al ritmo, la elegancia y la energía eterna del Rey del Pop. Una vibra donde el movimiento, el arte y la presencia se fusionan, (...) evocando trascendencia, carácter y el legado de quienes dejan huella más allá del tiempo", señaló la cubana en su cuenta oficial de Instagram.

Las felicitaciones de Raúl Peralta

La publicación se llenó de elogios y entre quienes aplaudieron su presentación estuvo Raúl Peralta, su expareja y padre de sus dos hijos, quien le escribió un "WOW!! Rompiste. NOTA 10!!!", recordando su rol de juez en programas de televisión.

Cabe recordar que Raúl y su hermano Gabriel fueron parte del espectáculo del Cirque du Soleil "Michael Jackson ONE" entre 2012 y 2014.

Instagram

El comentario dejó constancia de la buena relación que existe entre los dos y lo ligados que siguen, tanto en lo familiar como en lo artístico.

De hecho, Silva comentó tiempo atrás que es una asidua del estudio de baile de los Power Peralta. "A los niños les encanta estar en el dance estudio y él me lo presta para hacer mis cosas. A veces yo no grabo porque no es mi profesión, pero yo siempre bailo, siempre he bailado".

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