Tensión y emociones al límite: Así es Salvando a Ema, la primera teleserie vertical de Mega

08 may. 2026 - 14:30 hrs.

Una enfermera, una guagua en peligro y una trama marcada por la ambición y el suspenso dan vida a Salvando a Ema, la primera teleserie de MegaShorts, el nuevo formato vertical del Área Dramática de Mega que se estrena este lunes 11 de mayo a las 19 horas en las plataformas digitales de Mega.

La historia sigue a Mariana (Juanita Ringeling), una enfermera que se ve involucrada en una peligrosa red de ambición y violencia tras la muerte de la madre de Ema, una bebé que queda en medio de oscuros intereses.

Mientras intenta protegerla, comienza a sospechar de Esteban (Mario Horton), quien sigue de cerca a la niña por encargo de Andrea (Antonia Santa María), una empresaria decidida a sacar a Mariana y Ema de su camino.

Salvando a Ema

Con este proyecto, Juanita Ringeling y Antonia Santa María regresan a la ficción local protagonizando una historia donde cada escena busca mantener la tensión y las emociones al límite.

Así es Salvando a Ema

MegaShorts representa una nueva apuesta del área dramática de Mega, trasladando la experiencia de las teleseries chilenas a un formato pensado para nuevas formas de consumo, con historias cercanas, elencos reconocidos y un ritmo ágil e intenso.

En este nuevo desafío, Juanita Ringeling destaca las exigencias del formato vertical. "Fue muy grato volver a las teleseries. Es muy distinto a lo que acostumbraba, con otros tiempos de preparación y de filmación", comentó la actriz. Agregó que "lo más desafiante fue sostener el peso dramático con escenas cortas, en que prima la intensidad".

Sobre el desafío de grabar en vertical, Antonia Santa María destacó que, "es un lenguaje distinto, con historias que enganchan muy rápido y que están pensadas para llegar al público que consume este tipo de ficción hoy". La actriz destacó la intensidad narrativa de Salvando a Ema y aseguró que "cada escena es un final de capítulo".

Esteban, el papel de Mario Horton, estará entre estas dos fuerzas. ¿Un villano o un aliado para la ambición de Andrea (Antonia Santa María) y la ternura de Mariana (Juanita Ringeling)?

"Andrea lo lleva a cruzar sus límites éticos y morales", dice el actor, cuyo personaje surge como una figura amenazante no solo para Mariana, también para la pequeña Ema.

Con esta producción, Horton debuta en la ficción para plataformas digitales, a la par que sigue encarnando a Manuel en Reunión de Superados, la teleserie que lidera la franja prime de la TV.

Salvando a Ema cuenta con la dirección general de Quena Rencoret y la producción ejecutiva de Patricio López. Fue dirigida por Nicolás Alemparte y escrita por Rodrigo Cuevas y Stavros Mosjos.

Salvando a Ema, la primera teleserie de MegaShorts, se estrena el lunes 11 de mayo a partir de las 19:00 horas en las plataformas digitales de Mega.

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