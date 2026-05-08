"Han sido años difíciles de manera injusta": Cathy Barriga cuestiona prisión preventiva de Joaquín Lavín León

08 may. 2026 - 14:10 hrs.

Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León tras ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

El juez Daniel Urrutia dijo en la instancia que la libertad del imputado constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad y dio acreditados los delitos expuestos por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

Cathy Barriga reacciona a prisión preventiva de Joaquín Lavín

Cathy Barriga fue abordada por la prensa mientras salía del Centro de Justicia, momento en que cuestionó la medida cautelar para su esposo, calificándola de "injusta".

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"Nosotros tenemos una familia, han hablado un montón de cosas porque no vine y también porque vengo. Por favor, tengan un poquito de comprensión de lo que uno vive. Esto han sido años, años difíciles de manera injusta", agregó.

En esa misma línea, manifestó que "dan por hecho situaciones que son acusaciones, y son acusaciones que corresponden a un mundo que es político. Démosle tiempo al tiempo, pero todo este proceso y el tiempo que se ha llevado, a nosotros nadie nos lo devuelve. Es un momento supertriste, sobre todo para mis hijos".

En sus declaraciones afirmó que se ha vulnerado el bienestar de la familia, en especial de su hijo menor. "Cuando primero se publicó el diagnóstico de mi pequeño, que es autista, y luego se dijo que se había falsificado. ¿Ustedes saben que esa causa se cerró y no prosperó?, ¿lo informaron en los medios de comunicación? Nadie lo informa", indicó.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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