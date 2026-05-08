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"Lo empecé a apreciar": José Antonio Neme emociona al hablar de su madre en Mucho Gusto

  • Por Sebastián Paillafil

Este domingo se celebra el Día de la Madre y en Mucho Gusto se rindió un homenaje a todas las mamás del equipo.

En pantalla comenzaron a salir imágenes de cada una de las mamás de los integrantes del matinal, hasta que apareció una foto de José Antonio Neme y quien le dio la vida.

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“¡Suegra, suegra!”, dijeron de manera coordinada sus compañeros mientras reían, junto con alabar su paciencia.

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Precisamente, Neme se tomó de las bromas de sus colegas para manifestar que “tengo que agradecerle a mi mamá, entre otras cosas, el carácter. Porque si hay algo que heredé de mi mamá es el carácter”.

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“Mi mamá dijo: ‘mira, hijo, manda a todos a la conch…’ y yo lo aplico”, agregó el conductor, para luego mencionar que con el paso del tiempo el carácter que alguna vez temió de su madre “lo empecé a apreciar, porque encontré que tenía garra”.

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