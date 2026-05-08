"No hay riesgo de pandemia": Experto explica cómo se transmite el hantavirus entre personas

08 may. 2026 - 13:20 hrs.

El médico Gaspar Domínguez es uno de los expertos que más conoce el hantavirus cepa Andes luego de liderar la respuesta al brote que se originó en Epuyén, en la Patagonia argentina, y llegó a Chile en 2019.

Precisamente en conversación con Mucho Gusto, el especialista indicó que el brote que se produjo en el crucero MV Hondius no es algo nuevo, y que en el pasado se pudo controlar de manera efectiva.

Médico se refirió a casos de hanta en crucero MV Hondius

Explicó que "si el virus se comporta como se ha comportado siempre, no hay riesgo de que se transforme en una pandemia".

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Respecto al contagio persona a persona, detalló que en parejas es muy común, debido a que son contactos estrechos, pero que este se puede transmitir, por ejemplo, luego de una conversación larga con una persona infectada o compartir mate.

Por último, mencionó que en la actualidad no existe una vacuna para prevenir su contagio, pero que el tratamiento es efectivo cuando se detecta a tiempo.

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