Hijo de María Ercira acusa negligencia tras hallazgo de sangre en cabaña de cuidador

08 may. 2026 - 12:00 hrs.

José Luis Hernández, uno de los hijos de María Ercira Contreras, adulta mayor que desapareció el 12 de mayo de 2024 en Limache, reaccionó a los nuevos antecedentes en torno a la investigación.

En las últimas horas, La Tercera reveló que la Policía de Investigaciones (PDI) halló sangre humana en la cabaña de Jacinto Ayala, cuidador del fundo Las Tórtolas.

Hijo de María Ercira cuestiona investigación y acusa mentiras del cuidador”

En diálogo con Mucho Gusto, José Luis afirmó que el hallazgo de restos biológicos a casi dos años de la desaparición de su madre "refuerza para nosotros la negligencia del primer equipo que estuvo realizando la diligencia".

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Para el hombre hubo un retardo de la fiscalía en dar instrucciones claras de la investigación, que podrían haber dado con algunas pruebas bastante contundentes. "Considero que la actitud debería haber sido muy diferente, haber cerrado el sitio. El fiscal demoró 15 días en llegar a ver el lugar de los hechos", indicó.

Respecto a una eventual responsabilidad del cuidador Jacinto Ayala, José Luis afirmó que "siempre ha mentido, desde el primer minuto entregó un relato de que se mantuvo ahí en su lugar de trabajo cuando eso es total y absolutamente falso. Está probado por las imágenes que él, a las 3 de la tarde, recibió un llamado de teléfono que lo hace que se pare y parte en su camioneta roja hacia su cabaña. Después vuelve, para luego salir, y así hace 2 o 3 viajes".

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