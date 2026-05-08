Este viernes se espera la noche más fría del año en Santiago: Temperaturas podrían bajar de 0°C

08 may. 2026 - 09:42 hrs.

Santiago se prepara para recibir este viernes la noche más fría del año. No es una exageración ni mucho menos una hipérbole, sino un aviso para comenzar a sacar el guatero y calientacamas.

Y es que Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mucho Gusto, indicó que la Región Metropolitana no ha tenido una helada como la que ocurrirá en unas pocas horas desde octubre del año pasado.

La noche más fría del año

De acuerdo al comunicador, "va a caer bruscamente la temperatura una vez que se ponga el sol esta noche", para que la noche de este viernes y la madrugada del sábado se produzca la noche más fría de lo que va del año en la capital.

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Mañana sábado, los santiaguinos despertarán con apenas 2 °C. Sin embargo, "en la Región Metropolitana habrá sectores que bajarán del 0 grado; Pirque, cercano a Colina, ahí van a andar en 0 °C o -1°C".

En contrapartida, indicó Sepúlveda, la tarde del sábado será tibia con 21 °C de máxima.

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