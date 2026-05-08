Santiago vivirá un fin de semana de contrastes: El radical cambio de temperatura para el Día de la Madre

08 may. 2026 - 10:25 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mucho Gusto, Alejandro Sepúlveda, entregó este viernes un pronóstico actualizado para este fin de semana del 9 y 10 de mayo, marcado por la celebración del Día de la Madre.

Según indicó el experto, serán días de un contraste total con heladas temperaturas y una tarde primaveral que hará olvidar a los santiaguinos por momentos los abrigos.

Así estará el tiempo el Día de la Madre

El comunicador advirtió que este viernes la temperatura bajará bruscamente una vez se esconda el sol, provocando así que esta noche y madrugada del sábado sea la más fría de lo que va del año.

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Dicho lo anterior, el sábado la capital se despertará con 2 °C, pero habrá sectores, como Pirque y Colina, donde se pronostican 0 °C o -1 °C. La máxima llegará a 21 °C.

Mientras que el domingo, fuera de los 4 °C de mínima, se espera con una tarde digna de marzo o septiembre, con 26 °C.

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