"Es horrible": Mujer de 57 años busca trabajo tras dos años sin ingresos y emociona con su relato

07 may. 2026 - 13:55 hrs.

Un conmovedor momento se vivió este jueves en Mucho Gusto con la historia de esfuerzo de una mujer desempleada que ha debido dar cara a la vida, pese a las dificultades de encontrar empleo y otros problemas familiares.

Ingrid, de 57 años, acudió a la feria laboral de la comuna de Pedro Aguirre Cerda con un solo objetivo: conseguir empleo luego de dos años sin recibir ingresos. "Está muy difícil”, expresó.

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Ingrid busca trabajo tras dos años desempleada

Relató que durante este tiempo ha contado con el apoyo de su hijo y sus padres, aunque recientemente su hijo también perdió su trabajo, complicando aún más su situación económica y emocional.

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"Mi hijo perdió el trabajo hace un mes y él es el que me ayudaba", dijo acongojada, asegurando que "es horrible, lleva mucha depresión, angustia, pero no pierdo la esperanza (de encontrar trabajo)".

En medio de la entrevista, Ingrid se emocionó al recordar a su hermana fallecida, quien la acompañó durante este difícil proceso que vive a sus más de 50 años.

En un acto de solidaridad, el periodista Roberto Saa decidió romper protocolos y consultar en vivo la posibilidad de compartir el número telefónico de la mujer, para así ayudarla en su búsqueda de empleo.

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