Aduanas incauta más de 2,2 millones de productos falsificados: Preocupa alza de perfumes falsos

07 may. 2026 - 13:25 hrs.

El Servicio Nacional de Aduanas y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) logró la incautación de más de 2,2 millones de productos falsificados durante el primer trimestre del 2026, incluyendo perfumes, ropa, carteras y tecnología.

El Director Regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, detalló que se realizaron 432 procedimientos a nivel nacional entre enero y marzo, destacando un aumento significativo de productos falsos. En promedio, se incautaron 25.000 productos por día.

"Cada vez son más sofisticadas las formas de imitar a los productos originales, por eso nuestros funcionarios son constantemente capacitados por las marcas para reconocer los elementos clave para detectar un producto falsificado", indicó.

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Alerta por alza de perfumes falsos

Según explicó a Mucho Gusto, existe especial preocupación por el alza de un 125% en la incautación de perfumes falsos respecto del mismo periodo del año anterior.

Entre los productos confiscados también destacan audífonos de marcas reconocidas, ropa, camisetas de fútbol y carteras de marcas de lujo.

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