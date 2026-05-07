Polémica en San Bernardo: Vecinos denuncian que municipalidad retiró portón de pasaje en tiempo récord

07 may. 2026 - 12:20 hrs.

Polémica generó el retiro de un portón en tiempo récord por parte de la Municipalidad de San Bernardo, luego de un conflicto vecinal que echó por tierra la seguridad y una alta inversión de la comunidad.

Ante la amenaza de la delincuencia, vecinos del pasaje Platón decidieron instalar un portón automático casi como una medida desesperada. Invirtieron una gran cantidad de recursos y tiempo para regularizarlo.

Retiro de portón en San Bernardo genera debate sobre seguridad

Por años se sintieron protegidos hasta que un conflicto entre dos residentes terminó por derrumbar todo. Una de las vecinas reclamó por unos fierros instalados al exterior de una vivienda, argumentando que el pasaje era demasiado estrecho y obstaculizaba el tránsito y giro de vehículos.

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Ofuscada por la situación, la mujer aludida decidió acudir al municipio y denunciar que sus vecinos habían instalado ilegalmente este portón en la entrada del pasaje. En solo cosa de días, personal municipal y de Carabineros acudió al lugar para forzar su retiro.

Así, la defensa que tenían ante la delincuencia desapareció. La falta de dotación policial y recursos agrava la situación, dejando a los habitantes expuestos a delitos violentos y robos reiterados.

"Siempre están ocurriendo portonazos, robos por motochorros, y eso es lo que nos tiene preocupados como comunidad. Siempre hemos tenido la precaución de tener portones y ahora, por el problema de una vecina, nos sacaron el portón en tiempo récord", expresó uno de los vecinos, Cristián Enríquez.

Al respecto, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, explicó que el retiro del portón ocurrió en base a los decretos municipales, además de señalar que recibieron una denuncia formal el 3 de noviembre de 2025, por lo que el trabajo no se ejecutó con la rapidez que acusan los vecinos.

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