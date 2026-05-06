Karen Doggenweiler desclasifica coqueta invitación de Enrique Iglesias en Puerto Rico: Esta fue su respuesta

06 may. 2026 - 12:05 hrs.

Karen Doggenweiler sorprendió este miércoles en Mucho Gusto al revelar que recibió una coqueta invitación por parte de Enrique Iglesias.

Todo surgió cuando el panel abordaba el polémico beso que el cantante español recibió de una fanática, cuyo registro lo compartió en sus redes sociales.

La desconocida invitación de Enrique Iglesias a Karen

Karen aprovechó la instancia para desclasificar que vivió un coqueteo por parte del hijo de Julio Iglesias, luego de entrevistarlo en Puerto Rico hace varios años atrás.

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"A mí me tocó entrevistarlo en Puerto Rico, fui con la Mariana Kruma, yo soltera", señaló la conductora, agregando que el cantante se mostró muy simpático durante la conversación.

"Una vez que terminó la entrevista, se me acerca el mánager y me dice: 'Oye, a Enrique le gustaría salir a comer contigo'", dijo, para luego lanzar una risa de nerviosismo y agregar que nunca supo si se trataba de una invitación grupal o verdaderamente personal, porque “no acepté salir”.

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