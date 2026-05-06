Alcohol, drogas y balaceras: Las desenfrenadas fiestas que atemorizan a vecinos en tomas de Antofagasta

06 may. 2026 - 12:50 hrs.

Fiestas desenfrenadas al ritmo de la música, ingesta de alcohol, drogas y balaceras. Todos estos elementos ocurren en tomas y campamentos de Antofagasta, donde ha comenzado a producirse un fenómeno de "favelización", tal como sucede en Brasil.

En redes sociales es fácil encontrar registros de esta situación que parece más de una discoteca que de las improvisadas calles de las tomas del sector Luis Urzúa, en la "Perla del Norte".

Impacto por registros de fiestas en tomas de Antofagasta

“Así se disfruta en Chile”, dice un video que muestra que las celebraciones parten a plena luz del día y no frenan hasta altas horas de la madrugada.

Mega

Música a todo volumen y altas ingestas de alcohol son los ingredientes principales de estos megacarretes.

Vecinos acusan venta ilegal de alcohol, drogas, peleas y balaceras, situación que se repite todas las semanas, sembrando temor en los propios residentes de las ocupaciones y en vecinos de zonas cercanas.

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