Comenzaron las precipitaciones en Santiago: ¿Cuánta agua caerá y hasta qué hora llueve?

06 may. 2026 - 13:30 hrs.

Cerca del mediodía de este miércoles 6 de mayo comenzaron a caer las primeras gotas del sistema frontal que esta jornada afecta a la Región Metropolitana.

Se trata de un fenómeno meteorológico subtropical impulsado por otro sistema frontal que dejó fuertes precipitaciones en ciudades del sur del país, como Concepción.

¿Hasta qué hora llueve en Santiago?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, indicó que el evento es del tipo chubascos, es decir, precipitaciones con una intensidad variada.

Mega

Sin embargo, dijo que después de las 16:00 horas habrá un período de cuatro horas en que la lluvia será más fuerte, acompañado de ráfagas de viento de hasta 35 km/h.

Además, estimó una acumulación de 20 milímetros de agua lluvia en la Región Metropolitana, hasta las 22:00 horas, cuando comience a cesar.

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