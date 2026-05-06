¿A qué hora comienza la lluvia en Santiago este miércoles?

06 may. 2026 - 08:55 hrs.

El meteorólogo de Mucho Gusto, Jaime Leyton, se refirió a la llegada de lluvias a la Región Metropolitana y gran parte de la zona central, debido a un sistema frontal que ya ha dejado precipitaciones importantes en varias regiones del sur.

En su reporte de este miércoles, el experto aseguró que este evento meteorológico, además, estará asociado a un sistema subtropical.

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Jaime Leyton explicó que va a comenzar a llover a la 1 de la tarde de este miércoles, pero se va a generalizar a las 2-3 de la tarde en toda la Región Metropolitana, abarcando incluso la provincia de Chacabuco.

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En la misma línea, indicó que las precipitaciones se mantendrán hasta las 22:00 horas, y que estas serán de distinta intensidad.

Se esperan hasta 20 milímetros, con variaciones de intensidad y acompañado de vientos con rachas máximas de 32km/h.

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